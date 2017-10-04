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17:12 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области из-за вспыхнувшей краски погибли двое рабочих

В Ростовской области завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, 28 сентября в Таганроге на территории помещения производственного назначения во время покраски металлоконструкций были нарушены требования охраны труда. В результате распыленная краска вспыхнула и погибли двое рабочих 32 и 42 лет.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, а также лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности.

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