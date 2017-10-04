В Ростовской области из-за вспыхнувшей краски погибли двое рабочих
В Ростовской области завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает
В Ростовской области завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает
По версии следствия, 28 сентября в Таганроге на территории помещения производственного назначения во время покраски металлоконструкций были нарушены требования охраны труда. В результате распыленная краска вспыхнула и погибли двое рабочих 32 и 42 лет.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, а также лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности.