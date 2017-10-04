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17:00 (мск), источник: Podrobno.uz

При крушении военного самолета в Конго погиб гражданин Узбекистана

Военно-транспортный самолет потерпел в субботу крушение в столице Демократической Республике Конго Киншасе, среди погибших оказался гражданин Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Военно-транспортный самолет потерпел в субботу крушение в столице Демократической Республике Конго Киншасе, среди погибших оказался гражданин Узбекистана. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«3 октября Министерство обороны Демократической Республики Конго сообщило, что среди пяти погибших членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего крушение 30 сентября в пригороде Киншасы, помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян — второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарев», — сказала дипломат.

Самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта в столице ДРК и упал. В местных СМИ сообщалось, что предполагаемая причина катастрофы — техническая неполадка.

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