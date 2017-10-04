При крушении военного самолета в Конго погиб гражданин Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
«3 октября Министерство обороны Демократической Республики Конго сообщило, что среди пяти погибших членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего крушение 30 сентября в пригороде Киншасы, помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян — второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарев», — сказала дипломат.
Самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта в столице ДРК и упал. В местных СМИ сообщалось, что предполагаемая причина катастрофы — техническая неполадка.