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16:59 (мск), источник: Podrobno.uz

В России задержали гражданку Узбекистана, находящуюся в межгосударственном розыске

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга заключил под стражу гражданку Узбекистана, обвиняемую в убийстве и торговле людьми, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Железнодорожный райсуд Екатеринбурга заключил под стражу гражданку Узбекистана, обвиняемую в убийстве и торговле людьми, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

23 сентября 2017 года сотрудниками ЛО МВД России на станции Екатеринбург — Пассажирский задержана 33-летняя гражданка республики, находящаяся в межгосударственном розыске за совершение четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 143.1 (торговля людьми) и п. «г» ч.1, п. «б», «д» ч.2, п. «в» ч.3 ст. 109 (умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, по найму) УК Республики Грузия.

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Согласно материалам экстрадиционной проверки в период с 2012 по 2013 годы обвиняемая, находясь в городе Батуми Республики Грузия, под угрозой физической расправы принудила нескольких соотечественниц к оказанию за деньги услуг интимного характера. С целью сокрытия совершенных преступлений неустановленными лицами за полученное от обвиняемой вознаграждение одна из девушек была убита.

В настоящее время обвиняемая задержана, и по ходатайству Свердловского транспортного прокурора Железнодорожным районным судом Екатеринбурга ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уральской транспортной прокуратурой материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче лица запрашивающей стороне в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

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