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17:45 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство предлагает ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации

Министерство сельского хозяйства Калининградской области подготовило проект постановления о введении на территории региона чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за обильных осадков. Текст документа, как передает корреспондент «Нового Калининграда», опубликован на сайте правительства области.

Источник: Новый Калининград

Из текста постановления следует, что объявить режим чрезвычайной ситуации решили после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое прошло во вторник, 3 октября.

«В связи с повреждением и гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате обильных осадков, а также в целях принятия необходимых мер по ликвидации последствий критического переувлажнения почв на территории Калининградской области, определения материального ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу, правительство постановляет ввести с 9 октября 2017 года по 25 октября 2017 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в проекте постановления.

Режим ЧС вводится в следующих муниципалитетах: Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском, Краснознаменском, Неманском, Озерском, Полесском, Правдинском, Славском, Черняховском городских округах и в Нестеровском районе.

Министерству сельского хозяйства Калининградской области предлагается поручить подготовить обращение в Правительство РФ об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда.

Напомним, режим ЧС в сельском хозяйстве региона уже вводился в этом году с 29 мая по 15 июня. Причиной послужило переувлажнение почв, вызванное обильными осадками в апреле. Врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова отмечала, что объявление чрезвычайной ситуации позволит сельхозпроизводителям решить проблемы финансирования посевных работ. «Это обслуживание и погашение кредитов, сохранение хорошей кредитной истории, получение компенсаций», — отмечала врио министра.

Кроме того, по её словам, объявление ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям получить отсрочку по уплате всех налогов.

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