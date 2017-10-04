Двое мужчин ограбили отделение «Казпочты», забрав миллион тенге
Это жители Кокшетау, в возрасте 25−30 лет, один из них ранее судим за аналогичные преступления.
Это жители Кокшетау, в возрасте 25−30 лет, один из них ранее судим за аналогичные преступления.
Двое мужчин ограбили отделение АО «Казпочта», расположенного в поселке Застанционный в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на
Разбойное нападение произошло 3 октября. За сутки сотрудники полиции предприняли все меры, чтобы отыскать преступников.
Созданы специальные
4 октября задержали двоих подозреваемых в ограблении. Это жители Кокшетау, в возрасте 25−30 лет, один из них ранее судим за аналогичные преступления.
Сейчас ведутся необходимые следственные мероприятия, у мужчин изъяты два игрушечных пистолета, одежда, медицинские маски и похищенные деньги в размере миллиона тенге.
Проводится досудебное расследование, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.