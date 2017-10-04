Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Мы будем блокировать Украину": Будапешт просит Москву о союзе
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Брат опознал на видео плененного в Сирии «российского солдата»
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
СМИ: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад
Германию оккупировали ВС США — эксперт
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
17:24 (мск), источник: Nur.kz

Двое мужчин ограбили отделение «Казпочты», забрав миллион тенге

Это жители Кокшетау, в возрасте 25−30 лет, один из них ранее судим за аналогичные преступления.

Источник: Nur.kz

Двое мужчин ограбили отделение АО «Казпочта», расположенного в поселке Застанционный в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Разбойное нападение произошло 3 октября. За сутки сотрудники полиции предприняли все меры, чтобы отыскать преступников.

Читайте также
Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Астане

Созданы специальные следственно-оперативные группы, усилены наряды дорожно-патрульной полиции, выставлены дополнительные блокпосты на выездах из областного центра.

4 октября задержали двоих подозреваемых в ограблении. Это жители Кокшетау, в возрасте 25−30 лет, один из них ранее судим за аналогичные преступления.

Сейчас ведутся необходимые следственные мероприятия, у мужчин изъяты два игрушечных пистолета, одежда, медицинские маски и похищенные деньги в размере миллиона тенге.

Проводится досудебное расследование, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Актриса Бибигуль Суюншалина собралась замуж (фото)
МИД проверяет гражданство людей из видео с «пленными россиянами»
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев назвал сроки появления российского пармезана
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь