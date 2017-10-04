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17:22 (мск), источник: Actualitati.md

Крупное ДТП двух микроавтобусов парализовало движение на Чеканах

Столкновение двух микроавтобусов на пересечении улиц Мария Драган и Чокана серьезно парализовало движение в столичном секторе Чеканы.

Источник: Actualitati.md

Подробностей происшествия пока не сообщается, как и информации о пострадавших.

В службе InfoTrafic Национального инспектората патрулирования призвали по возможности избегать проезда данного перекрестка, передает aif.md.

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