Крупное ДТП двух микроавтобусов парализовало движение на Чеканах
Столкновение двух микроавтобусов на пересечении улиц Мария Драган и Чокана серьезно парализовало движение в столичном секторе Чеканы.
Столкновение двух микроавтобусов на пересечении улиц Мария Драган и Чокана серьезно парализовало движение в столичном секторе Чеканы.
Подробностей происшествия пока не сообщается, как и информации о пострадавших.
В службе InfoTrafic Национального инспектората патрулирования призвали по возможности избегать проезда данного перекрестка, передает aif.md.