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17:20 (мск), источник: Tengrinews

Два автомобиля провалились под асфальт в Петропавловске

В Петропавловске в яму под асфальт провалились два автомобиля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Инциденты произошли на пересечении улиц Мира и Крепостной. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как водителю одного из провалившихся авто помогают выбраться очевидцы.

В акимате города сообщили, что на месте произошел прорыв теплотрассы.

«В результате прорыва подземной теплотрассы на пересечении улиц Мира-Крепостная произошел провал грунта. В зону прорыва угодил автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе акимата г. Петропавловска.

По данным полиции, жертвой внезапного обвала посреди проезжей части всего стали два автомобиля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Одна иномарка выбралась самостоятельно, другую извлекли при помощи спецтехники. Жертв нет. Сотрудниками МПС УВД Петропавловска выставлено оцепление места происшествия, организовано регулирование дорожного движения», — сообщили в пресс- службе ДВД Северо-Казахстанской области.

На месте происшествия работают специалисты ТОО «Петропавловские тепловые сети». Они ведут аварийно-восстановительные работы. Теплоснабжение домов в экстренном порядке переключено на другую тепломагистраль.

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