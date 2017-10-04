Два автомобиля провалились под асфальт в Петропавловске

Источник: Tengrinews

Инциденты произошли на пересечении улиц Мира и Крепостной. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как водителю одного из провалившихся авто помогают выбраться очевидцы.

В акимате города сообщили, что на месте произошел прорыв теплотрассы.

«В результате прорыва подземной теплотрассы на пересечении улиц Мира-Крепостная произошел провал грунта. В зону прорыва угодил автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе акимата г. Петропавловска.

По данным полиции, жертвой внезапного обвала посреди проезжей части всего стали два автомобиля.

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«Одна иномарка выбралась самостоятельно, другую извлекли при помощи спецтехники. Жертв нет. Сотрудниками МПС УВД Петропавловска выставлено оцепление места происшествия, организовано регулирование дорожного движения», — сообщили в пресс- службе ДВД Северо-Казахстанской области.