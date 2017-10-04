Два автомобиля провалились под асфальт в Петропавловске
В Петропавловске в яму под асфальт провалились два автомобиля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Петропавловске в яму под асфальт провалились два автомобиля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Инциденты произошли на пересечении улиц Мира и Крепостной. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как водителю одного из провалившихся авто помогают выбраться очевидцы.
В акимате города сообщили, что на месте произошел прорыв теплотрассы.
«В результате прорыва подземной теплотрассы на пересечении улиц
По данным полиции, жертвой внезапного обвала посреди проезжей части всего стали два автомобиля.
«Одна иномарка выбралась самостоятельно, другую извлекли при помощи спецтехники. Жертв нет. Сотрудниками МПС УВД Петропавловска выставлено оцепление места происшествия, организовано регулирование дорожного движения», — сообщили в пресс- службе ДВД
На месте происшествия работают специалисты ТОО «Петропавловские тепловые сети». Они ведут