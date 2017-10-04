СНБ пресекла контрабанду гашиша в Ферганской области
Служба национальной безопасности Узбекистана пресекла контрабанду крупной партии наркотических веществ из Кыргызстана, — сообщил представитель силового ведомства.
Служба национальной безопасности Узбекистана пресекла контрабанду крупной партии наркотических веществ из Кыргызстана, — сообщил представитель силового ведомства.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба национальной безопасности Узбекистана пресекла контрабанду крупной партии наркотических веществ из Кыргызстана, — сообщил представитель силового ведомства.
В ходе проведенных в Ферганском районе одноименной области оперативных мероприятий при реализации покупателю наркотиков сотрудниками СНБ был задержан житель села Кораянток Муротали Абдужабборов.
«Оперативная группа при осмотре автомашины “Тико”, принадлежащей М. Абдужабборову, обнаружила под передним сидением сверток со смолообразным веществом и специфическим запахом, который был изъят при участии понятых», — рассказал сотрудник СНБ.
Как стало известно в ходе доследственных мероприятий, М. Абдужабборов получил данное вещество от гражданина Кыргызстана — некого Эломона, который ввез его на территорию Ферганского района контрабандным путем через труднодоступные участки государственной границы.
В результате проведенной экспертизы было установлено, что в свертке был гашиш общим весом 4 кг 967 гр. Следственное подразделение СНБ возбудило уголовное дело в отношении М. Абдужабборова по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.
Напомним, что в августе пограничники Узбекистана пресекли ввоз с территории Таджикистана крупной партии наркотиков. Во время проверки на