СНБ пресекла контрабанду гашиша в Ферганской области

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба национальной безопасности Узбекистана пресекла контрабанду крупной партии наркотических веществ из Кыргызстана, — сообщил представитель силового ведомства.

В ходе проведенных в Ферганском районе одноименной области оперативных мероприятий при реализации покупателю наркотиков сотрудниками СНБ был задержан житель села Кораянток Муротали Абдужабборов.

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«Оперативная группа при осмотре автомашины “Тико”, принадлежащей М. Абдужабборову, обнаружила под передним сидением сверток со смолообразным веществом и специфическим запахом, который был изъят при участии понятых», — рассказал сотрудник СНБ.

Как стало известно в ходе доследственных мероприятий, М. Абдужабборов получил данное вещество от гражданина Кыргызстана — некого Эломона, который ввез его на территорию Ферганского района контрабандным путем через труднодоступные участки государственной границы.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что в свертке был гашиш общим весом 4 кг 967 гр. Следственное подразделение СНБ возбудило уголовное дело в отношении М. Абдужабборова по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.