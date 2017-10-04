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18:06 (мск), источник: Tengrinews

Вооруженное нападение на «Казпочту» в Кокшетау: задержаны подозреваемые

Полицейские задержали подозреваемых в вооруженном нападении на отделение АО «Казпочта» в Кокшетау, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Источник: Tengrinews

Нападение было совершено 3 октября в поселке Застанционный.

«В течение суток сотрудниками полиции был проведен ряд оперативно-разыскных и следственных мероприятий по установлению лиц, совершивших данное преступление. Созданы специальные следственно-оперативные группы, усилены наряды дорожно-патрульной полиции, выставлены дополнительные блокпосты на выездах из областного центра», — сообщили в ДВД.

Принятыми мерами 4 октября сотрудниками полиции в Кокшетау были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении. Установлено, что задержанные являются жителями областного центра в возрасте 25−30 лет, один из них ранее судим за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится ряд необходимых следственных мероприятий, изъяты два игрушечных пистолета, одежда, медицинские маски и похищенные денежные средства.

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«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК (“Разбой”), подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.

Напомним, дерзкое ограбление одного из отделений «Казпочты» в Кокшетау попало на видео. По данным полиции, нападавшие похитили денежные средства в размере около миллиона тенге.

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