Вооруженное нападение на «Казпочту» в Кокшетау: задержаны подозреваемые
Полицейские задержали подозреваемых в вооруженном нападении на отделение АО «Казпочта» в Кокшетау, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Полицейские задержали подозреваемых в вооруженном нападении на отделение АО «Казпочта» в Кокшетау, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Нападение было совершено 3 октября в поселке Застанционный.
«В течение суток сотрудниками полиции был проведен ряд
Принятыми мерами 4 октября сотрудниками полиции в Кокшетау были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении. Установлено, что задержанные являются жителями областного центра в возрасте 25−30 лет, один из них ранее судим за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится ряд необходимых следственных мероприятий, изъяты два игрушечных пистолета, одежда, медицинские маски и похищенные денежные средства.
«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК (“Разбой”), подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.
Напомним, дерзкое ограбление одного из отделений «Казпочты» в Кокшетау попало на видео. По данным полиции, нападавшие похитили денежные средства в размере около миллиона тенге.