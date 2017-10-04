Сотрудники таможни забрали у калининградца более 138 тысяч евро
Житель Калининграда лишился 138 тысяч евро. Деньги у него изъяли в тот момент, когда он направлялся в Литву. Подробности сообщили в
Житель Калининграда лишился 138 тысяч евро. Деньги у него изъяли в тот момент, когда он направлялся в Литву. Подробности сообщили в
Мужчина планировал выехать в соседнюю республику через таможенный пост «Морское». Судя по всему, о том, что калининградец будет вести крупную сумму денег, было известно заранее. Так или иначе, но таможенный контроль должностные лица поста проводили вместе с сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды.
В вещах мужчины нашли более 148 тысяч евро.
«Согласно действующему законодательству при перемещении за границу денежных средств в эквиваленте более 10 тысяч долларов США вся сумма подлежит обязательному письменному декларированию», — рассказали в
«Лишние» деньги изъяли.
Отметим, что незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и денежных инструментов в крупном и особо крупном размере предусмотрена уголовная ответственность.