Сотрудники таможни забрали у калининградца более 138 тысяч евро

Мужчина планировал выехать в соседнюю республику через таможенный пост «Морское». Судя по всему, о том, что калининградец будет вести крупную сумму денег, было известно заранее. Так или иначе, но таможенный контроль должностные лица поста проводили вместе с сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды.