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18:05 (мск), источник: Фонтанка

Петербургский кинотеатр попросил у полиции защиты от «Христианского государства»

В полицию Невского района с просьбой привлечь к уголовной ответственности автора письма с обещаниями народной расправы обратилась директор кинотеатра «Синема 5» в Петербурге 4 октября.

Угрозы обещают воплотить в действие в случае, если кинотеатр покажет фильм «Матильда».

Как стало известно «Фонтанке», руководитель кинотеатра в торговом центре «Порт Находка» в Рыбацком принесла письмо, написанное от имени «Христианского государства» (ХРИГ).

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В обращении на 4 листах самопровозглашенные защитники православия «разъясняют» вред от просмотра для неокрепших умов фильма, якобы порочащего последнего российского царя, и уверяют, что они войны не хотят, но ее могут начать провокаторы. И тогда начнутся погромы и поджоги: «Кинотеатры реально начнут поджигать. Провокаторы проплатят поджоги. Много средств даже не нужно — за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно и 5−10 тысяч рублей. Оппозиция тратит сотни миллионов на то, чтобы начать войну, чтобы расшатать народ. Но выход на экраны “Матильды” повлечет за собой страшные, для всей России, последствия — всего за 10 млн.р. Можно сжечь все кинотеатры России», — предупреждают директора «Синема 5».

Кроме вреда кинопрокатчикам, расправа от тех, кто «стоит за Веру» ждет вообще всех. «Это фильм который на наших глазах распнет Россию, Веру и народ ее. Это будет начало войны. Братоубийственной народной войны. Многие потеряют все что имеют. Война не щадит никого», — продолжают члены ХРИГ.

В заявлении в полицию директор сообщает, что переживает не только за кинотеатр и его посетителей, но и за собственную жизнь и поэтому просит принять меры для обеспечения ее личной безопасности и «нормального функционирования кинотеатра».

Кроме того она отмечает, что повода для расторжения договора о прокате «Матильды» у кинотеатра нет, а подобные письма она расценивает как «принуждение к отказу от совершения сделки под угрозой насилия, уничтожения или повреждения имущества».

Лидеру этой организации, Александру Калинину, уже предъявлено обвинение по уголовному делу о давлении на кинотеатры.

В начале рассылались письма с угрозами, а в конце августа и в сентябре произошла серия поджогов — сначала бутылка с зажигательной смесью полетела в окно студии «Лендок» в Петербурге, 6 сентября загорелся киноклуб в Ярославле, грузовик с газовыми баллонами вьехал в здание кинотеатра в Екатеринбурге, а 11 сентября горели машины на парковке бизнес-центра, где работает адвокат режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Фильм о романе императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской выходит в прокат 26 октября.

© Фонтанка. Ру.

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