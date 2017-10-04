Пациенты поликлиники № 7 в Нижнем Новгороде были эвакуированы из-за кем-то забытого пакета
Нижний Новгород. 4 октября.
Нижний Новгород. 4 октября.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
На место выехали специалисты, которые обследовали здание. Оказалось, что причиной паники стала забытая вещь, которая опасности не представляла.
Ранее сообщалось, что посетителей ТЦ «Новая эра» эвакуировали в Нижнем Новгороде 4 октября.
Напомним, семь сообщений об угрозе взрыва поступило в Нижнем Новгороде за минувшие сутки. Ни одно из них не подтвердилось.
Также напомним, что 2 октября массовые эвакуации
Всего при этом были эвакуированы более 42,5 тысяч человек.
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко назвала массовые звонки с сообщениями о заложенных бомбах диверсией.