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18:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пациенты поликлиники № 7 в Нижнем Новгороде были эвакуированы из-за кем-то забытого пакета

Нижний Новгород. 4 октября. НТА-Приволжье — Пациенты поликлиники № 7 в Нижнем Новгороде были эвакуированы из-за кем-то забытого пакета.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду, около 14:30 поступило сообщение о подозрительном пакете в поликлинике № 7 на ул. Верхнепечёрская в Нижегородском районе.

На место выехали специалисты, которые обследовали здание. Оказалось, что причиной паники стала забытая вещь, которая опасности не представляла.

Ранее сообщалось, что посетителей ТЦ «Новая эра» эвакуировали в Нижнем Новгороде 4 октября.

Напомним, семь сообщений об угрозе взрыва поступило в Нижнем Новгороде за минувшие сутки. Ни одно из них не подтвердилось.

Также напомним, что 2 октября массовые эвакуации из-за сообщений о заложенных бомбах прошли в 194 объектах города: торговые центры, гостиницы, административные здания, аэропорт, вокзалы, кремль. Ни в одном из случаев информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Всего при этом были эвакуированы более 42,5 тысяч человек.

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко назвала массовые звонки с сообщениями о заложенных бомбах диверсией.

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