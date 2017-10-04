Пациенты поликлиники № 7 в Нижнем Новгороде были эвакуированы из-за кем-то забытого пакета

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду, около 14:30 поступило сообщение о подозрительном пакете в поликлинике № 7 на ул. Верхнепечёрская в Нижегородском районе.

На место выехали специалисты, которые обследовали здание. Оказалось, что причиной паники стала забытая вещь, которая опасности не представляла.

Ранее сообщалось, что посетителей ТЦ «Новая эра» эвакуировали в Нижнем Новгороде 4 октября.

Напомним, семь сообщений об угрозе взрыва поступило в Нижнем Новгороде за минувшие сутки. Ни одно из них не подтвердилось.

Также напомним, что 2 октября массовые эвакуации из-за сообщений о заложенных бомбах прошли в 194 объектах города: торговые центры, гостиницы, административные здания, аэропорт, вокзалы, кремль. Ни в одном из случаев информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Всего при этом были эвакуированы более 42,5 тысяч человек.