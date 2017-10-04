Прокуратура Воронежа рассказала о мошенничестве с землей на 24 млн рублей
Силовики говорят о махинациях с 5 участками.
Силовики говорят о махинациях с 5 участками.
После проверки прокуратура Воронежа раскрыла хищения пяти земельных участков общей площадью более пяти тыс. кв. м. Наделы расположены в Центральном и Коминтерновском районах города. Ущерб от махинаций с землей оценивается в 24 млн рублей, сообщила
Один из участков расположен на улице Владимира Невского, 57/1. Мошенники представили в регистрирующие органы поддельные документы и незаконно увеличили размер участка на 636 кв. м. В 2016 году филиал кадастровой палаты области и управление Росреестра произвели кадастровый учет и зарегистрировали право собственности на землю.
Таким же способом мошенники похитили еще четыре участка. Правоохранители возбудили пять уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция по статье — до 10 лет лишения свободы.
До этого силовики сообщали о мошенничестве с наделом земли на улице Центральной в Советском районе. Участок похожим способом незаконно увеличили на 500 кв. м. Ущерб оценивается в 1 млн рублей.