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19:13 (мск), источник: ТАСС

Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром

Нет движения поездов от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского».

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на северном участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за инцидента с пассажиром. Об этом в среду столичная подземка сообщает на своей странице в «Телеграм».

«18:29 Сокольническая линия. Нет движения поездов от “Сокольников” до “Бульвара Рокоссовского” из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов в движении поездов на этой ветке.

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