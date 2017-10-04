Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
Нет движения поездов от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского».
Нет движения поездов от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского».
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на северном участке Сокольнической линии Московского метрополитена
«18:29 Сокольническая линия. Нет движения поездов от “Сокольников” до “Бульвара Рокоссовского”
Ранее сообщалось об увеличении интервалов в движении поездов на этой ветке.