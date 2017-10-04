Поезд снес грузовик в Шымкенте
В Шымкенте поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Разрушительное ДТП произошло вечером 4 октября на железнодорожном переезде неподалеку от цементного завода в Каратауском районе, сообщает «Отырар».
В Шымкенте поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Разрушительное ДТП произошло вечером 4 октября на железнодорожном переезде неподалеку от цементного завода в Каратауском районе, сообщает «Отырар».
Подробности аварии пока неизвестны. Известно только, что происшествие, к счастью обошлось без жертв. Грузовик Howo превратился в груду металла. На месте аварии работает группа дознавателей, проводится экспертиза и восстанавливается картина происшествия.