Рэкетир-постановщик

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», полиция подозревает, что находящийся под арестом лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) Александр Калинин пытался не только сорвать прокат скандального фильма «Матильда», но и заработать на этом, навязав прокатчикам охранные услуги. Сам Калинин утверждает, что направлял письма владельцам кинотеатров лишь потому, что фильм оскорбляет чувства верующих.

Александр Калинин был арестован Таганским райсудом Москвы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (организация принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения).

По версии следователя УВД Центрального округа столицы, лидер незарегистрированной православной организации с января по сентябрь этого года направлял письма кинопрокатчикам, требуя, чтобы они отказались от показа фильма «Матильда», который, как он полагает, оскорбляет чувства верующих.

Читайте также Что нужно знать о скандале вокруг «Матильды»

Кроме того, Калинин направил заявления в полицию и прокуратуру, добиваясь возбуждения против создателей фильма уголовного дела по ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В уголовном преследовании Алексея Учителя было отказано, после чего, считает следствие, сторонники лидера ХГСР, в том числе его брат Юрий Калинин, начали действовать самостоятельно. Они устроили поджоги в офисе студии «Рок» режиссера Учителя, машин у офиса его адвоката, а потом взялись и за сами кинотеатры. Некоторые из них «минировали» звонками по телефонам, другие, как, например, киноклуб «Нефть» в Ярославле, атаковали бутылками с зажигательной смесью. Причем на месте акций нападавшие оставляли листовки с надписью: «За Матильду гореть».

Поджигатели, задержанные сотрудниками МУРа и арестованные судом, признали свою вину, назвав идейным вдохновителем акций Александра Калинина.

Последний свою причастность к действиям экстремистов отрицает, утверждая, что письма направлял еще в январе этого года, и полагает, что авторами других посланий мог выступать кто-то из последователей его идей. При этом следствие не исключает, что активисты действовали не столько из религиозных побуждений, сколько коммерческих. По одной из версий, развязав террор против кинопрокатчиков, Александр Калинин и его сторонники якобы рассчитывали получить с них крупные суммы, навязав им охранные услуги со стороны связанного с православными активистами ЧОПа. Представители крупных кинопрокатных сетей, опрошенные «Ъ», от комментариев воздержались.

В свою очередь, Дмитрий Савченко, адвокат Александра Калинина, заявил «Ъ», что его клиенту официально инкриминируют лишь попытку срыва проката «Матильды». Однако, отметил защитник, активист не признает свою вину, поскольку письма, вызвавшие подозрения у следствия, направлял еще до того, как сети кинотеатров получили прокатные удостоверения. О новых подозрениях адвокату пока ничего не известно.

Господин Савченко сообщил «Ъ», что недавно обжаловал арест Александра Калинина, направив апелляцию по почте в Таганский суд. При этом защитник подчеркнул, что лидер ХГСР не должен отвечать за действия своего брата и его друзей, так как они ему не были подконтрольны. Сейчас активист находится в СИЗО «Бутырка». По словам адвоката, он жаловался только на холод в камере, но сейчас и эта проблема устранена — в СИЗО дали тепло.

Однако рассчитывать на освобождение Александру Калинину не приходится, поскольку он уже в третий раз привлекается к уголовной ответственности: в 2003 году по приговору Красноярского краевого суда он получил восемь лет и шесть месяцев за убийство соседки и разбой, совершенные в Норильске, а потом еще два года условно за подделку документов.