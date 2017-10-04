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22:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми столкнулись пассажирский автобус и «Jaguar»

По имеющимся данным серьезных травм никто не получил.

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Jaguar». На записи видно, что после столкновения с автобусом у автомобиля разбита передняя часть кузова и смята крышка капота.

«Дорожное происшествие случилось сегодня около 14.00 в районе перекрёстка улиц Углеуральской и Энгельса в краевой столице. Водители транспортных средств от оформления происшествия отказались, поэтому на место сотрудники ГИБДД не выезжали. В аварии никто не пострадал», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевого ГИБДД Дамир Гилязетдинов.

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