Не менее 40 объектов Челябинска были эвакуированы
Количество эвакуированных 4 октября объектов Челябинска
Количество эвакуированных 4 октября объектов Челябинска
«В их числе социальные объекты, офисные здания. Подозрительных предметов в ходе проверки обнаружено не было. В настоящее время звонки о минировании прекратились, — передаёт «РИА Новости» слова собеседника из экстренных служб.
4 октября, как сообщало Накануне.RU, были эвакуированы, среди прочих, резиденция губернатора области, а также Южноуральский госуниверситет и гимназия № 26.