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07:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Не менее 40 объектов Челябинска были эвакуированы

Количество эвакуированных 4 октября объектов Челябинска из-за поступивших сообщений о якобы подозрительных предметах составляет не менее четырёх десятков.

«В их числе социальные объекты, офисные здания. Подозрительных предметов в ходе проверки обнаружено не было. В настоящее время звонки о минировании прекратились, — передаёт «РИА Новости» слова собеседника из экстренных служб.

4 октября, как сообщало Накануне.RU, были эвакуированы, среди прочих, резиденция губернатора области, а также Южноуральский госуниверситет и гимназия № 26.

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