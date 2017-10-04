Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Заслуженный артист России Клейн умер во время концерта
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Германию оккупировали вооруженные американские силы — эксперт
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12Взрыв военных складов под Винницей
21:34 (мск), источник: БЕЛТА

В Чаусском районе несколько машин столкнулись из-за лося

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе из-за лося произошло ДТП с участием нескольких машин, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения ГАИ Чаусского РОВД Николай Игнатенко.

Источник: БЕЛТА

Авария произошла 1 октября в 19.45 на 40-м километре дороги Могилев-Чериков-Костюковичи.

«На дорогу выскочил лось, водитель “Ниссана” не успел среагировать и врезался в животное. Водитель микроавтобуса “Форд” и его пассажирка вышли, чтобы оказать помощь. Стоящую на проезжей части машину “Ниссан” не заметил управлявший “Крайслером”, произошло столкновение. За ними двигался “Фиат”, который попытался объехать место ДТП и сбил пассажирку на обочине. Еще один “Крайслер” врезался следом», — сказал Николай Игнатенко.

Читайте также
ГАИ рассказала подробности гибели женщины на трассе под Добрушем

Пассажирка микроавтобуса находится в коме. В результате аварии пострадала также четырехлетняя девочка, ехавшая в последнем «Крайслере». С переломом руки и закрытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный пианист умер за роялем во время концерта
Многодетная семья получила в подарок от Президента буренку Белку
МИД проверяет гражданство людей из видео с «пленными россиянами»
Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ
Путин ответил навязчивому ведущему анекдотом
В Киеве задержали корреспондента НТВ
Ткачев назвал сроки появления российского пармезана
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
СКА разгромил «Салават Юлаев» и повторил рекорд КХЛ
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Как правильно подготовить дачу к зиме
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь