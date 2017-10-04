В Чаусском районе несколько машин столкнулись из-за лося
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе
Авария произошла 1 октября в 19.45 на 40-м километре дороги
«На дорогу выскочил лось, водитель “Ниссана” не успел среагировать и врезался в животное. Водитель микроавтобуса “Форд” и его пассажирка вышли, чтобы оказать помощь. Стоящую на проезжей части машину “Ниссан” не заметил управлявший “Крайслером”, произошло столкновение. За ними двигался “Фиат”, который попытался объехать место ДТП и сбил пассажирку на обочине. Еще один “Крайслер” врезался следом», — сказал Николай Игнатенко.
Пассажирка микроавтобуса находится в коме. В результате аварии пострадала также четырехлетняя девочка, ехавшая в последнем «Крайслере». С переломом руки и закрытой
По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.