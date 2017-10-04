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22:07 (мск), источник: РИА Новости

В Лондоне оцепили район вокруг станции метро из-за подозрительного свертка

ЛОНДОН, 4 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция оцепила район вокруг станции метро Angel на востоке Лондона из-за оставленного кем-то подозрительного свертка, сама станция закрыта.

«На месте находятся представители полиции, станция закрыта, пассажиры с нее эвакуированы, вокруг входа выставлены кордоны… Полицию вызвали на место из-за подозрительного свертка», — сказал РИА Новости представитель правоохранительных органов британской столицы.

В управлении транспорта Лондона подтвердили, что станция была закрыта из соображений безопасности.

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