В Лондоне оцепили район вокруг станции метро из-за подозрительного свертка
ЛОНДОН, 4 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция оцепила район вокруг станции метро Angel на востоке Лондона
ЛОНДОН, 4 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция оцепила район вокруг станции метро Angel на востоке Лондона
«На месте находятся представители полиции, станция закрыта, пассажиры с нее эвакуированы, вокруг входа выставлены кордоны… Полицию вызвали на место
В управлении транспорта Лондона подтвердили, что станция была закрыта из соображений безопасности.