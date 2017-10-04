В сенате США отказались считать стрельбу в Лас-Вегасе терактом

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«В настоящий момент я рад сообщить о том, что этот случай не похож на терроризм», — сказал сенатор журналистам на пресс-конференции.

Несмотря на то, что ранее ответственность за трагедию в Лас-Вегасе взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ, ФБР не нашло у 64-летнего Стивена Пэддока, подозреваемого в стрельбе, связей с террористическими группировками.

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Между тем в Лас-Вегас прибыл президент США Дональд Трамп, который планирует встретиться с пострадавшими в результате стрельбы, а также с представителями местных правоохранительных органов.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения. Согласно данным полиции, подозреваемый — 64-летний Стивен Пэддок — открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.