В ВКО грузовик сбил десятилетнюю девочку
Вчера, 4 октября во втором часу дня в районе магазина «Сункар» в 12 микрорайоне города Шемонаиха грузовая машина наехала на ребенка. Девочка получила серьезные травмы, передает
Вчера, 4 октября во втором часу дня в районе магазина «Сункар» в 12 микрорайоне города Шемонаиха грузовая машина наехала на ребенка. Девочка получила серьезные травмы, передает
В отделении местной полиции РОВД Шемонаихинского района нашему корреспонденту сообщили, что наезд на девочку совершил водитель грузового автомобиля ГАЗ-53. Мужчина выполнял заказ по доставке угля.
По одной из версий 10-летняя девочка шла, разговаривая по телефону, и начала переходить дорогу, не обратив внимание на движущийся автомобиль. В месте, где произошло ДТП нет пешеходного перехода. По словам очевидцев, водитель ехал медленно, но столкновения избежать не удалось. Девочка доставлена каретой «скорой помощи» в приемное отделение ЦРБ.
По неподтвержденным пока данным, сейчас ребенок находится в реанимационном отделении ЦРБ с переломом челюсти, ранениями мягких тканей и травмами от падения на асфальт. Есть вероятность, что школьницу перевезут в областную клинику.
Причиной ДТП, по версии очевидцев, могли стать невнимательность ребенка и ветки кустарника, нависающие над дорогой и закрывающие обзор автомобилистам.
Как сообщили полицейские, экспертиза не выявила в крови водителя наличие алкоголя. Ведётся следствие.