Прокуратура: Свидетелем убийства Драчева был сотрудник хабаровской полиции
Правоохранителя могут обвинить в халатности.
Правоохранителя могут обвинить в халатности.
В Хабаровске начали проверку в отношении полицейского, который был очевидцем убийства пауэрлифтера Андрея Драчева, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Изучив материалы дела в отношении Анара Аллахверанова, которого обвиняют в убийстве Драчева, прокуроры выяснили, что за дракой наблюдал приятель фигуранта — сотрудник хабаровского УМВД.
«Сотрудник полиции, являясь очевидцем совершаемого Аллахверановым преступления, мер к его предотвращению и пресечению не принял», — рассказали в
В ведомстве считают, что бездействие полицейского можно расценить как халатность (статья 293 УК РФ). По требованию зампрокурора края Максима Собчука следователь выделил материалы дела, которые касаются сотрудника УМВД, в отдельное производство. Сейчас идет процессуальная проверка. Ее результаты находятся на контроле прокуратуры.
Напомним, Андрей Драчев умер 20 августа — спортсмен скончался в больнице после уличной драки в центре Хабаровска. Предполагаемый убийца пауэрлифтера Анар Аллахверанов с места преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. Позже Аллахверанов сам пришел к следователям и написал явку с повинной. Сейчас он ожидает суда в камере хабаровского СИЗО. Двое сотрудников Росгвардии стали фигурантами уголовного дела о халатности. По версии следствия, они не разняли дерущихся, хотя видели, как Аллахверанов бьет Драчева ногами по голове.