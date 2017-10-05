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04:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Прокуратура: Свидетелем убийства Драчева был сотрудник хабаровской полиции

Правоохранителя могут обвинить в халатности.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске начали проверку в отношении полицейского, который был очевидцем убийства пауэрлифтера Андрея Драчева, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Изучив материалы дела в отношении Анара Аллахверанова, которого обвиняют в убийстве Драчева, прокуроры выяснили, что за дракой наблюдал приятель фигуранта — сотрудник хабаровского УМВД.

«Сотрудник полиции, являясь очевидцем совершаемого Аллахверановым преступления, мер к его предотвращению и пресечению не принял», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве считают, что бездействие полицейского можно расценить как халатность (статья 293 УК РФ). По требованию зампрокурора края Максима Собчука следователь выделил материалы дела, которые касаются сотрудника УМВД, в отдельное производство. Сейчас идет процессуальная проверка. Ее результаты находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, Андрей Драчев умер 20 августа — спортсмен скончался в больнице после уличной драки в центре Хабаровска. Предполагаемый убийца пауэрлифтера Анар Аллахверанов с места преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. Позже Аллахверанов сам пришел к следователям и написал явку с повинной. Сейчас он ожидает суда в камере хабаровского СИЗО. Двое сотрудников Росгвардии стали фигурантами уголовного дела о халатности. По версии следствия, они не разняли дерущихся, хотя видели, как Аллахверанов бьет Драчева ногами по голове.

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