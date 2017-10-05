Прокуратура: Свидетелем убийства Драчева был сотрудник хабаровской полиции

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске начали проверку в отношении полицейского, который был очевидцем убийства пауэрлифтера Андрея Драчева, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Изучив материалы дела в отношении Анара Аллахверанова, которого обвиняют в убийстве Драчева, прокуроры выяснили, что за дракой наблюдал приятель фигуранта — сотрудник хабаровского УМВД.

«Сотрудник полиции, являясь очевидцем совершаемого Аллахверановым преступления, мер к его предотвращению и пресечению не принял», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве считают, что бездействие полицейского можно расценить как халатность (статья 293 УК РФ). По требованию зампрокурора края Максима Собчука следователь выделил материалы дела, которые касаются сотрудника УМВД, в отдельное производство. Сейчас идет процессуальная проверка. Ее результаты находятся на контроле прокуратуры.