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04:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Более миллиона рублей выплатят приморцы за «огонек»

Сумма штрафов за разведение костров в лесах и палы травы в Приморье с начала года составила более 1,3 миллиона рублей, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

В 2017 году оштрафовано 819 человек на сумму более 1,3 миллиона рублей.

«Основная масса нарушителей — это поджигатели сухой травы на участках, граничащих с лесным фондом. Среди оштрафованных есть и те, кто разводил костры в лесах во время действия противопожарного режима», — уточнили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Кроме этого, по информации УМВД по Приморскому краю в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Напомним, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Так, за разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек и окурков предусматривается штраф:

— для физических лиц — от 1,5 до 3 тысяч рублей, 4−5 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;.

— для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, 20−40 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;.

— для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей, 300−500 тысяч рублей во время действия противопожарного режима.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусматривается:

— штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, в случае причинения крупного ущерба от 300 до 500 тысяч рублей;.

— обязательные работы на срок до 480 часов;.

— исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба до четырёх лет;.

— лишение свободы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба на срок до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривается:

— лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трёх лет;.

— штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трёх до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, если они причинили крупный ущерб, предусматривается:

— лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;.

— штраф в размере от 500 тысяч рублей до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период от четырёх до пяти лет.

«Крупным ущербом признается ущерб, если стоимость поврежденных лесных и или иных насаждений превышает 50 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Ирина Петрова.

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