На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись три автомобиля
4 октября около 16 часов на 45 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП.
4 октября около 16 часов на 45 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП.
Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля «ГАЗ-NEXT-3010 GA», двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Режа, не обеспечил безопасную дистанцию до попутно движущейся впереди машины «RENO SANDERO», и допустил с ней столкновение.
После этого автомобиль «RENO SANDERO» от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу а/м «ГАЗ-3320», который двигался со стороны Режа в сторону Екатеринбурга.
В результате автоаварии никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.