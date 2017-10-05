На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись три автомобиля

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля «ГАЗ-NEXT-3010 GA», двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Режа, не обеспечил безопасную дистанцию до попутно движущейся впереди машины «RENO SANDERO», и допустил с ней столкновение.

После этого автомобиль «RENO SANDERO» от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу а/м «ГАЗ-3320», который двигался со стороны Режа в сторону Екатеринбурга.