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09:27 (мск), источник: Nakanune.ru

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись три автомобиля

4 октября около 16 часов на 45 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля «ГАЗ-NEXT-3010 GA», двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Режа, не обеспечил безопасную дистанцию до попутно движущейся впереди машины «RENO SANDERO», и допустил с ней столкновение.

После этого автомобиль «RENO SANDERO» от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу а/м «ГАЗ-3320», который двигался со стороны Режа в сторону Екатеринбурга.

В результате автоаварии никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

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