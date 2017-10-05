Бывшего замглавы Совгавани приговорили за взятку

В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о взятке заместителю главы администрации Советской Гавани Денису Кирееву, в момент задержания 40-летний чиновник занимал должность заместителя министра строительства Хабаровского края. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении СКР, вердикт — 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в 2,7 млн рублей.



Напомним, Советская Гавань с 2011 года участвует в Федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009−2018 годы». Мэрия заключила договор подряда с местной строительной фирмой на выполнение этих работ, но коммерсант при ремонте использовал более дешёвые материалы. По данным следователей, бюджету нанесён ущерб на сумму около 20 млн рублей.