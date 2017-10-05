Бывшего замглавы Совгавани приговорили за взятку
Денис Киреев получил 4 года колонии общего режима.
Денис Киреев получил 4 года колонии общего режима.
В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о взятке заместителю главы администрации Советской Гавани Денису Кирееву, в момент задержания 40-летний чиновник занимал должность заместителя министра строительства Хабаровского края. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении СКР, вердикт — 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в 2,7 млн рублей.
Напомним, Советская Гавань с 2011 года участвует в Федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009−2018 годы». Мэрия заключила договор подряда с местной строительной фирмой на выполнение этих работ, но коммерсант при ремонте использовал более дешёвые материалы. По данным следователей, бюджету нанесён ущерб на сумму около 20 млн рублей.
— Строительной фирме оказывал покровительство заместитель главы администрации Советской Гавани, который контролировал ход работ, — отметил сотрудник хабаровского СКР Илья Гудков.
— За свою помощь он потребовал от коммерсанта и получил взятку в размере 1 млн 366 тыс рублей. Как заявил сам Денис Киреев в ходе следствия, часть полученных денег он потратил на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Ранее суд принял решение об административном наказании ООО «Малахит» из Советской Гавани, коммерческое предприятие оштрафовано на общую сумму 21 млн рублей за незаконную передачу денег от имени юридического лица должностному лицу в крупном размере. Расследование дела в отношении 50-летнего предпринимателя продолжается.