Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление
Подруга стрелка из
Подруга стрелка из
Мэрилу Дэнли, подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 58 человек во время концерта в
«Он никогда не говорил мне ничего, и не предпринимал
«Я любила его и надеялась провести с ним остаток своих дней», — рассказала Мэрилу.
Мэрилу добавила, что у нее вызвало подозрения лишь то, что Пэддок около двух недель назад купил ей билеты до родных Филиппин, чтобы она увидела свою семью. «Я была благодарна, но беспокоилась, что таким образом он хочет порвать со мной», — пояснила женщина.
Она покинула Филиппины во вторник вечером, 3 октября. Как сообщал Reuters, подруга стрелка сдалась ФБР, 4 октября был проведен допрос.
С 62-летней Мэрилу Дэнли стрелок проживал в купленном в 2015 году доме в Меските. Она была зарегистрирована в том же отеле, откуда он открыл стрельбу по людям. Власти США ее в соучастии в нападении не подозревают, но с помощью ее показаний надеются понять мотивы стрелка.
Стивен Пэддок открыл огонь по толпе в