Пропавшую девочку привела домой бдительная хабаровчанка

Хабаровчанка за руку привела домой школьницу, которая пропала в Краснофлотском районе 26 сентября. О том, что ребенка разыскивают, горожанка узнала из ориентировки в соцсетях, сообщает портал «Губерния».

«Во время поисков нам неоднократно поступали сигналы о том, что беглянку видели в районе кинотеатра “Хабаровск”. Мы несколько раз выезжали на место, но школьницу отыскать так и не удалось. В итоге домой ее привела жительница Краснофлотского района, которая видела ориентировку на ребенка в социальных сетях. Оказалось, что все это время девочка ночевала в полусгоревшем бараке, в котором никто не живет», — рассказала координатор отряда.