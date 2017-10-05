Пропавшую девочку привела домой бдительная хабаровчанка
По словам волонтеров, школьница пряталась от родителей в полусгоревшем бараке.
По словам волонтеров, школьница пряталась от родителей в полусгоревшем бараке.
Хабаровчанка за руку привела домой школьницу, которая пропала в Краснофлотском районе 26 сентября. О том, что ребенка разыскивают, горожанка узнала из ориентировки в соцсетях, сообщает портал «Губерния».
Координатор волонтеров поискового отряда «Восток» Олеся Кутепова рассказала, что после побега из дома девочка в компании сверстников ночевала под крышей заброшенного барака.
«Во время поисков нам неоднократно поступали сигналы о том, что беглянку видели в районе кинотеатра “Хабаровск”. Мы несколько раз выезжали на место, но школьницу отыскать так и не удалось. В итоге домой ее привела жительница Краснофлотского района, которая видела ориентировку на ребенка в социальных сетях. Оказалось, что все это время девочка ночевала в полусгоревшем бараке, в котором никто не живет», — рассказала координатор отряда.
Сейчас с ребенком работают психологи и инспекторы отдела ПДН.
Напомним, что семья школьницы считается благополучной.