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06:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Пропавшую девочку привела домой бдительная хабаровчанка

По словам волонтеров, школьница пряталась от родителей в полусгоревшем бараке.

Хабаровчанка за руку привела домой школьницу, которая пропала в Краснофлотском районе 26 сентября. О том, что ребенка разыскивают, горожанка узнала из ориентировки в соцсетях, сообщает портал «Губерния».

Координатор волонтеров поискового отряда «Восток» Олеся Кутепова рассказала, что после побега из дома девочка в компании сверстников ночевала под крышей заброшенного барака.

«Во время поисков нам неоднократно поступали сигналы о том, что беглянку видели в районе кинотеатра “Хабаровск”. Мы несколько раз выезжали на место, но школьницу отыскать так и не удалось. В итоге домой ее привела жительница Краснофлотского района, которая видела ориентировку на ребенка в социальных сетях. Оказалось, что все это время девочка ночевала в полусгоревшем бараке, в котором никто не живет», — рассказала координатор отряда.

Сейчас с ребенком работают психологи и инспекторы отдела ПДН.

Напомним, что семья школьницы считается благополучной.

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