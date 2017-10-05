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05:58 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске раскрыли похищение бизнесмена

В Красноярске раскрыто дерзкое похищение. Оказалось, что бизнесмена вывезли в лес его же подчинённые, которых он не узнал.

Сейчас банда из трёх похитителей за решёткой и не выглядит грозно. По версии следствия, крепкие парни выследили хозяина фитнес-центра из Октябрьского района Красноярска. Напали в пятницу, когда обычно сдаётся недельная выручка, и вывезли бизнесмена в лес. Там неизвестные в масках пытали своего пленника электрошоком и просто избивали.

«Потерпевший был вынужден выдать деньги — 580 тысяч рублей и около 3 тысяч долларов. После чего преступники бросили его на открытой местности связанного, с мешком на голове, и скрылись», — сообщил начальник уголовного розыска Сергей Беляков.

Однако в дело вмешался случай. По нашей информации, похищенный выронил свой мобильный телефон в машине киднепперов. Сотовый сигнал и привёл оперативников к нападавшим. Оказалось, что преступники хорошо знакомы со своей жертвой. Как рассказали в полиции, один работал фитнес-тренером, другой охранником в спортклубе у бизнесмена. Третий член группы официально безработный.

Сейчас за похищение и вымогательство им грозит до восьми лет лишения свободы. Проверяют их и на причастность к похожим инцидентам. Например, летом на улице Алексеева люди в полувоенной форме с оружием прямо средь бела дня выкрали владельца рынка Акифа Шихалиева. И также требовали денег. Тогда опытного коммерсанта отпустили — он убедил, что кроме долгов ничего не имеет. Нападавшие не установлены до сих пор.


Роман РЫКОВ

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