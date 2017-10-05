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05:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Железная хватка: иномарка и грузовой поезд столкнулись в Хабаровском крае

В этот раз опасная близость обошлась без серьезных последствий.

Хабаровск, 5 октября, AmurMedia.

Легковой автомобиль и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде на улице Гаражной в Комсомольске-на-Амуре. К счастью, в этот раз дорожно-транспортное происшествие обошлось без серьезных последствий, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщалось ранее, аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло в краевой столице около трех недель назад. Поезд и легковушка столкнулись на железнодорожном переезде в районе остановки «Локомотивное депо» на проспекте 60-летия Октября. Правда, тогда автолюбителю выйти сухим из воды не удалось: потерпевшего с места происшествия доставили в больницу. Врачи диагностировали у мужчины травму головы, перелом носа, рваные раны и ссадины лица и конечностей.

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