Приятеля предполагаемого убийцы Драчёва уволили из полиции в Хабаровске
Сотрудника
Сотрудника
В дальневосточной столице уволили сотрудника полиции, который находился на месте убийства пауэрлифтера Андрея Драчёва и ничего не сделал, чтобы пресечь преступление. Представители службы собственной безопасности УМВД России по краю выяснили, что сотрудник
Исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Хабаровскому краю принял решение об увольнении сержанта полиции по отрицательным мотивам. Его руководителей накажут, не исключено, что их также уволят со службы в органах внутренних дел.
«В законе “О полиции” прописано, что сотрудник, даже будучи не при исполнении своих служебных обязанностей, видя, как совершается правонарушение или преступление, должен принять попытки их пресечения. Сержант этого не сделал, поэтому совершил проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции. Была начата проверка, по результатам которой его уволили», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника
Агентство писало, что в Хабаровском крае прокуратура начала процессуальную проверку в отношении сотрудника полиции, который был свидетелем конфликта пауэрлифтера Андрея Драчёва и Анара Аллахверанова, но не принял никаких мер. Он отдыхал в компании подозреваемого в убийстве, с которым был давно знаком. При этом сержант не находился при исполнении. Сейчас полицейского подозревают в халатности. Если материалы дела выведут в отдельное производство, суд определит ему меру пресечения.