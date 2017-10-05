Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Фен с мотором «Феррари» и еще 7 крутых бьюти-новинок
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Секс сокращает жизнь
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
06:10 (мск), источник: Восток Медиа

Приятеля предполагаемого убийцы Драчёва уволили из полиции в Хабаровске

Сотрудника патрульно-постовой службы наказали за бездействие при совершении преступления.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице уволили сотрудника полиции, который находился на месте убийства пауэрлифтера Андрея Драчёва и ничего не сделал, чтобы пресечь преступление. Представители службы собственной безопасности УМВД России по краю выяснили, что сотрудник патрульно-постовой службы был на месте инцидента, однако свой долг не выполнил.

Исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Хабаровскому краю принял решение об увольнении сержанта полиции по отрицательным мотивам. Его руководителей накажут, не исключено, что их также уволят со службы в органах внутренних дел.

«В законе “О полиции” прописано, что сотрудник, даже будучи не при исполнении своих служебных обязанностей, видя, как совершается правонарушение или преступление, должен принять попытки их пресечения. Сержант этого не сделал, поэтому совершил проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции. Была начата проверка, по результатам которой его уволили», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника пресс-службы регионального управления МВД России Екатерина Тарасова.

Агентство писало, что в Хабаровском крае прокуратура начала процессуальную проверку в отношении сотрудника полиции, который был свидетелем конфликта пауэрлифтера Андрея Драчёва и Анара Аллахверанова, но не принял никаких мер. Он отдыхал в компании подозреваемого в убийстве, с которым был давно знаком. При этом сержант не находился при исполнении. Сейчас полицейского подозревают в халатности. Если материалы дела выведут в отдельное производство, суд определит ему меру пресечения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Руководить Приморьем будет капитан-кибернетик
В список субсидируемых маршрутов попал рейс Хабаровск — Улан-Удэ
Экс-глава Приморья объяснил свою отставку
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Стали известны новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь