Приятеля предполагаемого убийцы Драчёва уволили из полиции в Хабаровске

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице уволили сотрудника полиции, который находился на месте убийства пауэрлифтера Андрея Драчёва и ничего не сделал, чтобы пресечь преступление. Представители службы собственной безопасности УМВД России по краю выяснили, что сотрудник патрульно-постовой службы был на месте инцидента, однако свой долг не выполнил.

Исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Хабаровскому краю принял решение об увольнении сержанта полиции по отрицательным мотивам. Его руководителей накажут, не исключено, что их также уволят со службы в органах внутренних дел.

«В законе “О полиции” прописано, что сотрудник, даже будучи не при исполнении своих служебных обязанностей, видя, как совершается правонарушение или преступление, должен принять попытки их пресечения. Сержант этого не сделал, поэтому совершил проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции. Была начата проверка, по результатам которой его уволили», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника пресс-службы регионального управления МВД России Екатерина Тарасова.