В Приморье обнаружены пропавшие мужчины, отправившиеся на сбор шишки

В отдел полиции обратилась жительница Пожарского района, которая сообщила о безвестном исчезновении ее 19-летнего сына и его 28-летнего товарища. Мужчины, уехав в лесной массив в окрестностях села Нагорное Пожарского района на поиски кедровой шишки, пропали и перестали выходить на связь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудниками полиции совместно с членами добровольной народной дружины незамедлительно была организована поисково-спасательная группа. Стражи порядка и их добровольные помощники в течение нескольких часов обследовали лес и прилегающую территорию.

В ходе поисковой операции ее участникам удалось установить местонахождение пропавших мужчин. Они рассказали, что сбились с маршрута и не смогли найти выхода из леса.