В Омске по 15-й Рабочей произошло массовое ДТП
Информация об этом и фото появилось в соцсети.
Информация об этом и фото появилось в соцсети.
Сегодня, 5 октября, около 08:30 часов на заснеженном виадуке по улице 15-я Рабочая произошло массовое ДТП. Сообщение об этом появилось в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте.
На фото очевидца видно, что несколько автомобилей перегородили дорогу. Также поперек полосы движения встала маршрутка, пассажиры которой идут пешком.
О пострадавших не сообщается.
Омичи возмущены. Ранее мэрия говорила о посыпке обледенелых дорог
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По словам комментаторов, на виадуке так обледенела дорога, что даже автомобили на шипованной резине стаскивает.
Омичи пишут:
— Во! Я там час назад проезжал, между прочим, еле забрался и еле спустился, каток полный, реально, как стекло. Будьте осторожнее и аккуратнее!!!
— А где же дорожные машины с
Как предположили комментаторы, среди автолюбителей, которые застряли на виадуке, скорее всего, есть те, кто еще разъезжает на летней резине.