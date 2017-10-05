В Омске по 15-й Рабочей произошло массовое ДТП

Сегодня, 5 октября, около 08:30 часов на заснеженном виадуке по улице 15-я Рабочая произошло массовое ДТП. Сообщение об этом появилось в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте.

На фото очевидца видно, что несколько автомобилей перегородили дорогу. Также поперек полосы движения встала маршрутка, пассажиры которой идут пешком.

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О пострадавших не сообщается.

Омичи возмущены. Ранее мэрия говорила о посыпке обледенелых дорог песко-соляной смесью, которой с избытком хватит до весны, а тут видно, что снег с дорожного полотна не убирали.

Главная новость по теме В Омске из-за снегопада срочно начали применять гололедные материалы.

По словам комментаторов, на виадуке так обледенела дорога, что даже автомобили на шипованной резине стаскивает.

Омичи пишут:

— Во! Я там час назад проезжал, между прочим, еле забрался и еле спустился, каток полный, реально, как стекло. Будьте осторожнее и аккуратнее!!!

— А где же дорожные машины с песчано-солянной смесью, о которых администрация рапортует два дня подряд? При такой температуре чуть-чуть посыпь мосты и виадуки, и снег растает.