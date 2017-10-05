Следствие ищет очевидцев смертельного ДТП в Иркутском районе
Правоохранители просят помочь.
Правоохранители просят помочь.
Следствие ищет очевидцев аварии, унесшей жизнь водителя «МАЗа». Об этом сообщает
Смертельное ДТП случилось 3 октября около 10:10 на трассе Иркутск-Оса-Усть-Уда. Водитель «МАЗа» двигался в направлении поселка Урик. В районе 13 км автомобилист не справился с управлением. Большегруз с металлическими трубами опрокинулся в кювет.
В результате дорожного инцидента иркутянин погиб на месте происшествия.
Сейчас материал доследственной проверки, проводимой по факту смертельной аварии, находится в специализированном отделе по расследованию ДТП МВД региона.
Всех, кто стал свидетелями аварии, следствие просит обращаться по телефонам: (3952) 21−25−70; 21−25−76; 21−25−77.