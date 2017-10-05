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07:09 (мск), источник: РИА Новости

В Омске двое полицейских получили три года колонии за избиение задержанного

НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. Суд в Омске приговорил двух полицейских, на время следствия отстраненных от службы, к трем годам колонии общего режима за избиение задержанного в отделе полиции, сообщает в четверг прокуратура Омской области.

Источник: РИА Новости

«Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух полицейских полка патрульно-постовой службы полиции… назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил их права в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в конце июля 2015 года в один из отделов полиции в Омске был доставлен нетрезвый 40-летний местный житель для составления протокола об административном правонарушении за оскорбление бригады скорой помощи, прибывшей к нему домой на вызов.

«Работникам правопорядка, находящимся на ночном дежурстве, не понравилось поведение административно задержанного мужчины в фойе полицейского участка, который отвлекал их от работы постоянными вопросами и привлекал к себе внимание. В целях того, чтобы “успокоить” гражданина, они нанесли ему побои, тем самым был дискредитирован авторитет органа внутренних дел», — сообщили в прокуратуре.

В итоге мужчин признали виновными по статье УК РФ «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Вину в совершении преступления они не признали. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда. Приговор в силу пока не вступил.

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