В Омске двое полицейских получили три года колонии за избиение задержанного

Источник: РИА Новости

«Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух полицейских полка патрульно-постовой службы полиции… назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил их права в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в конце июля 2015 года в один из отделов полиции в Омске был доставлен нетрезвый 40-летний местный житель для составления протокола об административном правонарушении за оскорбление бригады скорой помощи, прибывшей к нему домой на вызов.

«Работникам правопорядка, находящимся на ночном дежурстве, не понравилось поведение административно задержанного мужчины в фойе полицейского участка, который отвлекал их от работы постоянными вопросами и привлекал к себе внимание. В целях того, чтобы “успокоить” гражданина, они нанесли ему побои, тем самым был дискредитирован авторитет органа внутренних дел», — сообщили в прокуратуре.