Уфимские полицейские поймали серийного угонщика

За короткое время в отдел полиции № 2 башкирской столицы поступило два заявления об угоне автомобилей: в одной случае у 23-летнего парня увели «девятку», в другом — 27-летний уфимец лишился «Нивы». Оказалось, что оба автомобиля угнал один и тот же жулик.

Вскоре оперативники вычислили злодея — им оказался 19-летний молодой человек из Шакши. Выяснилось, что парень и ранее неоднократно был судим за угоны, более того — в очередной раз освободился из мест не столь отдаленных в конце минувшей недели.

— По предварительной версии, на совершение преступлений его толкнуло желание прокатиться на чужом автомобиле, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. — В обоих случаях он вскрывал замок, замыкал напрямую систему зажигания и уезжал. Бросив одно авто, молодой человек пересел в другое.