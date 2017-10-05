Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ о расследовании ограбления клиники Малышевой
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Катерина Шпица опубликовала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
12184-й праздник пива «Октоберфест»
07:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимские полицейские поймали серийного угонщика

Молодой человек за ночь успел прокатиться на двух машинах.

За короткое время в отдел полиции № 2 башкирской столицы поступило два заявления об угоне автомобилей: в одной случае у 23-летнего парня увели «девятку», в другом — 27-летний уфимец лишился «Нивы». Оказалось, что оба автомобиля угнал один и тот же жулик.

Вскоре оперативники вычислили злодея — им оказался 19-летний молодой человек из Шакши. Выяснилось, что парень и ранее неоднократно был судим за угоны, более того — в очередной раз освободился из мест не столь отдаленных в конце минувшей недели.

— По предварительной версии, на совершение преступлений его толкнуло желание прокатиться на чужом автомобиле, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. — В обоих случаях он вскрывал замок, замыкал напрямую систему зажигания и уезжал. Бросив одно авто, молодой человек пересел в другое.

Так, юноша вновь оказался за решеткой: правда, до окончания разбирательства он проведет время в СИЗО, а потом уже суд изберет ему меру наказания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь