Грузовик сбил десятилетнюю девочку в Шемонаихе

По одной из версий, 10-летняя девочка шла, разговаривая по телефону, и начала переходить дорогу, не обратив внимание на движущийся автомобиль. В месте, где произошло ДТП, нет пешеходного перехода. По словам очевидцев, водитель ехал медленно, но столкновения избежать не удалось. Девочка была доставлена каретой «скорой помощи» в приемное отделение ЦРБ.



По неподтвержденным пока данным, ребенок находится в реанимационном отделении ЦРБ с переломом челюсти, ранениями мягких тканей и травмами от падения на асфальт. Есть вероятность, что школьницу перевезут в областную клинику.



Как сообщили полицейские, экспертиза не выявила в крови водителя наличие алкоголя. Ведётся следствие.