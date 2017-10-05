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08:19 (мск), источник: Kazinform

Грузовик сбил десятилетнюю девочку в Шемонаихе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Шемонаихе Восточно-Казахстанской области грузовая машина наехала на ребенка. Девочка получила серьезные травмы, передает YК-news.kz.

В отделении местной полиции РОВД Шемонаихинского района сообщили, что наезд на девочку совершил водитель грузового автомобиля ГАЗ-53. Мужчина выполнял заказ по доставке угля.

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По одной из версий, 10-летняя девочка шла, разговаривая по телефону, и начала переходить дорогу, не обратив внимание на движущийся автомобиль. В месте, где произошло ДТП, нет пешеходного перехода. По словам очевидцев, водитель ехал медленно, но столкновения избежать не удалось. Девочка была доставлена каретой «скорой помощи» в приемное отделение ЦРБ.

По неподтвержденным пока данным, ребенок находится в реанимационном отделении ЦРБ с переломом челюсти, ранениями мягких тканей и травмами от падения на асфальт. Есть вероятность, что школьницу перевезут в областную клинику.

Как сообщили полицейские, экспертиза не выявила в крови водителя наличие алкоголя. Ведётся следствие.

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