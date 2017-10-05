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07:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два автомобиля потеряли колеса в результате аварии в Новосибирске

ДТП произошло на улице Хилокская, «Волга» столкнулась с «Тойотой» возле автозаправки, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в осцсети «Вконтакте».

Два автомобиля потеряли колеса в результате аварии в Новосибирске 4 октября, об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария случилась на улице Хилокская в Кировском районе. «Волга» и «Тойота» двигались навстречу друг другу в плотном потоке. Оба автомобиля ехали во втором ряду, хотя, согласно разметке, для каждого направления выделено по одной полосе.

Автомобили столкнулись левыми передними частями, в итоге, машины остались без колес. «Волга» остановилась сразу, а «Тойота» проехала еще около 100 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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