Два автомобиля потеряли колеса в результате аварии в Новосибирске
ДТП произошло на улице Хилокская, «Волга» столкнулась с «Тойотой» возле автозаправки, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в осцсети «Вконтакте».
ДТП произошло на улице Хилокская, «Волга» столкнулась с «Тойотой» возле автозаправки, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в осцсети «Вконтакте».
Два автомобиля потеряли колеса в результате аварии в Новосибирске 4 октября, об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария случилась на улице Хилокская в Кировском районе. «Волга» и «Тойота» двигались навстречу друг другу в плотном потоке. Оба автомобиля ехали во втором ряду, хотя, согласно разметке, для каждого направления выделено по одной полосе.
Автомобили столкнулись левыми передними частями, в итоге, машины остались без колес. «Волга» остановилась сразу, а «Тойота» проехала еще около 100 метров.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.