Юного вологодца осудят за кражи с карт жителей Хабаровского края
Обманом он снял со счётов доверчивых граждан больше миллиона рублей.
Обманом он снял со счётов доверчивых граждан больше миллиона рублей.
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Вологды, который похитил больше миллиона рублей у жителей посёлка Ванино,
Как выяснили правоохранители, в Интернете молодой человек нашёл схему хищений с банковских карт, купил необходимое оборудование и приобрёл через своих знакомых 30 пластиковых носителей. За это приятели получили небольшие денежные вознаграждения. Свои преступления злоумышленник совершал на съёмной квартире в Москве.
В течение двух месяцев он рассылал на случайные телефонные номера сообщения о том, что их карты заблокированы. Когда доверчивые жители Хабаровского края перезванивали, чтобы выяснить причину блокировки, молодой человек представлялся сотрудником банка и просил сообщить ему идентификационный номер носителя и сумму, находящуюся на счёте. Как сообщает
Следователи выехали в Вологду, где допросили телефонного мошенника, провели обыск в его доме, изъяли аппаратуру, с помощью которой он переводил деньги на пластиковые карты. Также злоумышленник показал все банкоматы, через которые обналичивал похищенные суммы.