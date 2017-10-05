Юного вологодца осудят за кражи с карт жителей Хабаровского края

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Вологды, который похитил больше миллиона рублей у жителей посёлка Ванино, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. За мошенничество злоумышленнику грозит до пяти лет лишения сводобы.

Как выяснили правоохранители, в Интернете молодой человек нашёл схему хищений с банковских карт, купил необходимое оборудование и приобрёл через своих знакомых 30 пластиковых носителей. За это приятели получили небольшие денежные вознаграждения. Свои преступления злоумышленник совершал на съёмной квартире в Москве.

В течение двух месяцев он рассылал на случайные телефонные номера сообщения о том, что их карты заблокированы. Когда доверчивые жители Хабаровского края перезванивали, чтобы выяснить причину блокировки, молодой человек представлялся сотрудником банка и просил сообщить ему идентификационный номер носителя и сумму, находящуюся на счёте. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, жертвами злоумышленника становились в основном пожилые люди. Они сообщали необходимую информацию. В обшей сложности вологодец похитил у 23 жителей края больше миллиона рублей.