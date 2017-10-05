Досталось малышам: старшеклассники распылили газовый баллончик в школе Копейска

Полиция Копейска (Челябинская область) выясняет обстоятельства газовой атаки в одной из школ — дети попали под распыленный старшеклассниками газ из баллончика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 4 октября, до обеда в школе № 6. Кто-то из старшеклассников в маске брызнул в помещении из газового баллончика. Под «раздачу» попали пятиклассники, спускавшиеся по лестнице. Детей в срочном порядке вывели на улицу. Со слов родителей, один ребенок упал в обморок, а у многих потом долго першило в горле и кружилась голова. На место вызвали полицию и скорую.

«90% этой истории выдумана некоторыми родителями, которые распространяют ложные сведения со злым умыслом. Я буду писать на них жалобу в прокуратуру. Все преувеличено. Через 5 минут газ от баллончика рассеялся, и все вернулись к занятиям. Ребенок, который якобы упал в обморок из-за газа, время от времени теряет сознание из-за какого-то заболевания, так что газ тут ни при чем», — рассказал директор школы Владимир Ким.

В ОМВД по Копейску подтвердили, что из школы было обращение в дежурную часть. На место выезжали инспекторы ПДН, которые начали по данному факту проверку. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ответственность по статье 213 УК РФ (хулиганство) наступает уже с 14-летнего возраста. Если информация подтвердится, распылителю грозит как минимум постановка на учет.

Между тем, родители школьников в соцсетях отмечают, что аналогичный инцидент уже имел место в учебном заведении на прошлой неделе, однако должных мер к хулиганам принято не было. Одни горожане сетуют на отсутствие охраны и камер в образовательном учреждении и призывают жаловаться на директора. А другие обращаются с родителям старшеклассников, призывая их провести беседу со своими отбившимися от рук чадами.