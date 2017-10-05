Пьяный новосибирец убил ветерана Великой Отечественной войны

2 января житель Новосибирска в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к 90-летнему ветерану. Дедушка плохо передвигался, у него не было правой ноги. Мужчины были соседями. Во время ссоры гость несколько раз ударил ветерана ножом по лицу и шее. От полученных травм инвалид скончался на месте.