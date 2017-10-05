Пьяный новосибирец убил ветерана Великой Отечественной войны
32-летний мужчина несколько раз ударил дедушку ножом по лицу и шее, об этом сообщили в
32-летний мужчина несколько раз ударил дедушку ножом по лицу и шее, об этом сообщили в
Пьяный новосибирец убил ветерана Великой Отечественной войны, рассказали в
2 января житель Новосибирска в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к 90-летнему ветерану. Дедушка плохо передвигался, у него не было правой ноги. Мужчины были соседями. Во время ссоры гость несколько раз ударил ветерана ножом по лицу и шее. От полученных травм инвалид скончался на месте.
32-летний мужчина обвиняется по статье 105 ч.2 УК РФ (убийство лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.
Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.