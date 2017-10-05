Офицера ГУФСИН простили за кровавую бойню в колонии под Новосибирском

По версии следствия, 10 апреля 2015 года около 17 часов сотрудник колонии строгого режима, находясь в служебном кабинете, вызвал к себе семерых осужденных. Все они ранее выказывали недовольство и обращались к администрации учреждения по фактам нарушения своих прав.

«Начальник отряда в грубой форме указал на то, что необходимо прекратить высказывать жалобы, иначе “свои люди” изобьют отбывающих наказание в ИК-12, — сообщили VN.ru в региональном СУ СКР. — При разговоре в служебном кабинете, в подтверждение слов, присутствовали трое осужденных из числа “своих”. В тот же день всех семерых несговорчивых зэков жестоко избили в помещении отряда № 2. Им причинили телесные повреждения различной степени тяжести, а троим — тяжкий вред здоровью, опасный для жизни».

Как сообщили VN.ru в суде Куйбышева, сотруднику ГУФСИН назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года, но его тут же амнистировали «в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне». «Подсудимый освобожден от назначенного наказания со снятием судимости», — добавили в суде.

Отметим, что после избиения осужденных в ИК-12, в которой «сидят» особо опасные преступники, произошел массовый бунт. В ночь на 28 мая осужденные одного отряда напали на другой отряд, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Почти 30 зэкам потребовалась медпомощь. В итоге суд вынес приговор пятерым зачинщикам массовых беспорядков. Известно, что одной из сторон конфликта стали заключенные, ранее отбывавшие сроки в Иркутской области. Накануне драки их этапом перевели в новосибирскую ИК-12, которую реорганизовали из учреждения общего режима в колонию строгого для рецидивистов. Прибывшие иркутские зэки попытались установить на новом месте свои порядки, но получили достойный отпор.

Правоохранители полагают, что тюремщики «были осведомлены о сложившейся ситуации и готовящемся нападении, однако никаких действий по пресечению драки не предприняли. Вскоре прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев внес начальнику ГУ ФСИН России по Новосибирской области представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Ход и результаты расследования уголовного дела были взяты на особый контроль.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова, сразу после беспорядков были задержаны восемь зачинщиков. Их обвинили в дезорганизации работы исправительного учреждения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Однако в суде приговор огласили только пятерым.

Добавим, что сотрудники 12-й колонии не раз становились фигурантами уголовных дел. В 2008 году одно из них было заведено в отношении начальника ИК Сергея Русиновича, который обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе хищениях. Судебное разбирательство по делу шло более трех лет, и большинство обвинений с полковника было снято в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В итоге Русиновича приговорили к двум годам условно. А в феврале 2015 года на скамье подсудимых оказались сразу два должностных лица ИК-12. Обоих сотрудников с говорящими фамилиями Кусков и Обыскалов судили за получение взяток.