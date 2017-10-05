Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«В обмен на Донбасс»: посол США о снятии санкций против РФ
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Катерина Шпица опубликовала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
12184-й праздник пива «Октоберфест»
08:06 (мск), источник: VN.ru

Офицера ГУФСИН простили за кровавую бойню в колонии под Новосибирском

В Куйбышеве Новосибирской области суд вынес приговор сотруднику исправительной колонии № 12, который обвинялся в халатности, ставшей причиной нарушения прав заключенных — их жестоко избили.

По версии следствия, 10 апреля 2015 года около 17 часов сотрудник колонии строгого режима, находясь в служебном кабинете, вызвал к себе семерых осужденных. Все они ранее выказывали недовольство и обращались к администрации учреждения по фактам нарушения своих прав.

«Начальник отряда в грубой форме указал на то, что необходимо прекратить высказывать жалобы, иначе “свои люди” изобьют отбывающих наказание в ИК-12, — сообщили VN.ru в региональном СУ СКР. —  При разговоре в служебном кабинете, в подтверждение слов, присутствовали трое осужденных из числа “своих”. В тот же день всех семерых несговорчивых зэков жестоко избили в помещении отряда № 2. Им причинили телесные повреждения различной степени тяжести, а троим — тяжкий вред здоровью, опасный для жизни».

Как сообщили VN.ru в суде Куйбышева, сотруднику ГУФСИН назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года, но его тут же амнистировали «в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне». «Подсудимый освобожден от назначенного наказания со снятием судимости», — добавили в суде.

Отметим, что после избиения осужденных в ИК-12, в которой «сидят» особо опасные преступники, произошел массовый бунт. В ночь на 28 мая осужденные одного отряда напали на другой отряд, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Почти 30 зэкам потребовалась медпомощь. В итоге суд вынес приговор пятерым зачинщикам массовых беспорядков. Известно, что одной из сторон конфликта стали заключенные, ранее отбывавшие сроки в Иркутской области. Накануне драки их этапом перевели в новосибирскую ИК-12, которую реорганизовали из учреждения общего режима в колонию строгого для рецидивистов. Прибывшие иркутские зэки попытались установить на новом месте свои порядки, но получили достойный отпор.

Правоохранители полагают, что тюремщики «были осведомлены о сложившейся ситуации и готовящемся нападении, однако никаких действий по пресечению драки не предприняли. Вскоре прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев внес начальнику ГУ ФСИН России по Новосибирской области представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Ход и результаты расследования уголовного дела были взяты на особый контроль.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова, сразу после беспорядков были задержаны восемь зачинщиков. Их обвинили в дезорганизации работы исправительного учреждения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Однако в суде приговор огласили только пятерым.

Добавим, что сотрудники 12-й колонии не раз становились фигурантами уголовных дел. В 2008 году одно из них было заведено в отношении начальника ИК Сергея Русиновича, который обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе хищениях. Судебное разбирательство по делу шло более трех лет, и большинство обвинений с полковника было снято в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В итоге Русиновича приговорили к двум годам условно. А в феврале 2015 года на скамье подсудимых оказались сразу два должностных лица ИК-12. Обоих сотрудников с говорящими фамилиями Кусков и Обыскалов судили за получение взяток.

До 2020 года колонию строгого режима в Куйбышеве планировали переделать в колонию-поселение. Однако после череды скандалов об этих планах забыли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
45 килограмм пеляди выловил браконьер в Купинском районе
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
Тиллерсон ответил на сообщения о его намерении уйти в отставку
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь