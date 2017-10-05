В Омске маршрутка попала в массовое ДТП на Красноярском тракте
Авария с участием нескольких автомобилей произошла сегодня, 5 октября, на трассе в сторону Чернолучья.
Авария с участием нескольких автомобилей произошла сегодня, 5 октября, на трассе в сторону Чернолучья.
По предварительным данным, на мокрой дороге столкнулись 5 или 6 автомобилей, все они после столкновения разъехались по дороге в хаотичном порядке.
Среди этих машин оказались и пассажирский микроавтобус, такси, УАЗ, «Волга» и другие машины. Были ли в микроавтобусе и такси пассажиры, на данный момент неизвестно.
Информация о пострадавших уточняется.