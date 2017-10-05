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08:10 (мск), источник: СуперОмск

В Омске маршрутка попала в массовое ДТП на Красноярском тракте

Авария с участием нескольких автомобилей произошла сегодня, 5 октября, на трассе в сторону Чернолучья.

По предварительным данным, на мокрой дороге столкнулись 5 или 6 автомобилей, все они после столкновения разъехались по дороге в хаотичном порядке.

Среди этих машин оказались и пассажирский микроавтобус, такси, УАЗ, «Волга» и другие машины. Были ли в микроавтобусе и такси пассажиры, на данный момент неизвестно.

Информация о пострадавших уточняется.

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