Жительница Уфы отдала мошенникам 39 тысяч рублей

Накануне в Уфе 20-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. В общей сложности она лишилась 39 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по городу Уфе.

Как выяснилось впоследствии, девушке на телефон позвонил незнакомый мужчина и представился высокопоставленным чиновником. Он заявил, что хочет воспользоваться услугами фирмы, где работает уфимка. Затем злоумышленник сообщил адрес организации, куда она должна подъехать для заключения договора.

По пути незнакомец вновь позвонил и попросил оплатить счета нескольких номеров телефонов. Деньги он обещал вернуть при встрече. Молодая девушка поверила неизвестному и положила на семь номеров телефонов 39 тысяч рублей.

Когда уфимка прибыла на место встречи, выяснилось, что ее там никто не ждет, а номер телефона звонившего не доступен.