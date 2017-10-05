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08:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Уфы отдала мошенникам 39 тысяч рублей

Девушка стала жертвой телефонных аферистов.

Накануне в Уфе 20-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. В общей сложности она лишилась 39 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по городу Уфе.

Как выяснилось впоследствии, девушке на телефон позвонил незнакомый мужчина и представился высокопоставленным чиновником. Он заявил, что хочет воспользоваться услугами фирмы, где работает уфимка. Затем злоумышленник сообщил адрес организации, куда она должна подъехать для заключения договора.

По пути незнакомец вновь позвонил и попросил оплатить счета нескольких номеров телефонов. Деньги он обещал вернуть при встрече. Молодая девушка поверила неизвестному и положила на семь номеров телефонов 39 тысяч рублей.

Когда уфимка прибыла на место встречи, выяснилось, что ее там никто не ждет, а номер телефона звонившего не доступен.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ведомства.

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