В Уфе водитель за рулем «Тойота Камри» сбил двух девушек

В Уфе, вечером 4 октября, на улице Менделеева 38-летний местный житель за рулем «Тойота Камри» на улице Менделеева сбил двух девушек. По версии сотрудников ГИБДД они переходили дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии 22-летняя уфимка госпитализирована, а ее 20-летняя подруга обратилась за медицинской помощью.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали более трех тысяч ПДД и задержали 53 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.