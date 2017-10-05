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08:32 (мск), источник: Восток Медиа

Жители подтопленного села в Хабаровском крае не могут добиться компенсаций

Денежных выплат люди ждут четвёртый месяц.

В селе Троицком больше 40 семей уже четвёртый месяц пытаются добиться положенных компенсаций. После введения режима ЧС в населённом пункте специалисты составили для пострадавших жителей необходимые акты, однако ни денег, ни извинений люди так и не получили.

Местные жители винят в потопе сельскую администрацию. По мнению людей, власти не распорядились вовремя прочистить проточные канавы. В результате локального паводка затопило несколько десятков подворий, от переохлаждения пострадал скот, а 40 семей лишились урожая. Из-за отсутствия выплат пострадавшие не могут сделать запасов продуктов на зиму.

«Если бы у нас сейчас были финансы — у нас была бы возможность купить домашнюю картошку в зиму. А если нам выдадут эти выплаты под Новый Год, я, извините, где что буду покупать?! Звонили в администрацию сельского поселения, там сказали, что все документы в районной администрации. Звонили в районную, там говорят: сельская администрация обманывает, мы к вашим огородам не имеем никакого отношения. Все выплаты если будут, то через сельское поселение», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» жительница Троицкого Светлана Зенкова.

Оценочная комиссия постановила, что на каждого члена семьи полагается до десяти тысяч рублей. Документы несколько раз отправляли из сельского поселения в администрацию района и обратно. Только недавно жителям объявили — денег на выплаты в обоих бюджетах нет.

«Суммы определены, все материалы направлены в муниципальный район для принятия решения. Но так как я знаю, что у них финансовых средств нет, они отправили в правительство края материалы — может где-то есть резервный фонд», — рассказал заместитель главы администрации Троицкого Владимир Попович.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что село Троицкое в Хабаровском крае ушло под воду в начале июля. Ливень не прекращался практически семь часов. Затопленными оказались десятки подворий, в населённом пункте ввели режим чрезвычайной ситуации.

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