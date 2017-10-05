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08:17 (мск), источник: УралПолит.ру

​Нижнетагильский бухгалтер отправится в колонию за хищение

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. Главный бухгалтер в Нижнем Тагиле предстанет перед судом по обвинению в хищении 200 тыс. рублей.

«Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера ООО… Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с июля 2016 года по июль 2017 года главбух присвоила вверенные ей денежные средства организации, где она работала, переведя их на свой банковский счет. Общая сумма похищенного составила более 200 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала, однако деньги не вернула. Она пожелала, чтобы ее дело рассматривалось в особом порядке — без проведения долгого судебного следствия.

Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу. Бухгалтера ждет заключение на срок до шести лет.

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