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08:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

Авария случилась на трассе М-52 между станциями Ложок и Евсино утром 5 октября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области утром 5 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

На трассе М-52 между станциями Ложок и Евсино столкнулись седан и «Toyota Land Cruiser». По словам очевидцев, автомобили ехали навстречу друг другу. Седан развернуло от удара, ему вмяло переднюю и заднюю часть кузова, внедорожник получил серьезные повреждения передней части.

По предварительной информации, в аварии есть погибший.

На месте происшествия работают врачи «Скорой помощи», сотрудники ДПС и спасатели.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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