Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области
Авария случилась на трассе М-52 между станциями Ложок и Евсино утром 5 октября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Авария случилась на трассе М-52 между станциями Ложок и Евсино утром 5 октября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области утром 5 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
На трассе М-52 между станциями Ложок и Евсино столкнулись седан и «Toyota Land Cruiser». По словам очевидцев, автомобили ехали навстречу друг другу. Седан развернуло от удара, ему вмяло переднюю и заднюю часть кузова, внедорожник получил серьезные повреждения передней части.
По предварительной информации, в аварии есть погибший.
На месте происшествия работают врачи «Скорой помощи», сотрудники ДПС и спасатели.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.