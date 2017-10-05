Челябинцы спойконы, хотя звонки о якобы взрывных устройствах поступали 7 часов, эвакуировали 162 объекта

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев, первый звонок на телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска поступил в 13 часов 10 минут, последнее сообщение пришло в 20 часов 30 минут. В ЕДДС поступило 124 звонка, в экстренные оперативные службы — 162.
Эвакуированы люди из 162 объектов, в том числе 27 органов государственной власти, 77 учреждений образования, 33 торгово-развлекательных комплекса, 11 гостиниц, 2 кинотеатров, из аэропорта и железнодорожного вокзала.
Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, звонок о якобы заложенном взрывном устройстве поступил на железнодорожный вокзал Челябинска в 18 часов по московскому времени (в 20 часов по местному времени). Были эвакуированы 80 пассажиров и около 50 работников вокзала. В 20 часов 17 минут по московскому времени (22.17 — по местному) вокзал возобновил работу. «Данное происшествие не повлияло на расписание движения поездов», — уточнили в ЮУЖД.
По словам Александра Рымарева, на всех объектах, куда поступили звонки, была проведена эвакуация людей, проверены здания. «Ни на одном взрывоопасных предметов не обнаружено», — подчеркнул начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
В настоящий момент силовые структуры проводят мероприятия по выявлению лиц, причастных к данной телефонной атаке и по предотвращению ее в дальнейшем. Александр Рымарев отметил, что все действия лже-минеров были направлены на дестабилизацию обстановки в городе. Но челябинцы отнеслись с пониманием, не паниковали.
Несмотря на то, что звонки прекратились, расслабляться не стоит. Глава города Евгений Тефтелев поручил своим службам проанализировать, как прошла эвакуация, какие были выявлены ошибки, недочеты и устранить их. «Будем считать, что это стало дополнительной практической тренировкой для экстренных служб», — добавил Александр Рымарев.
Как уже сообщало агентство, с 4 по 6 октября в Челябинске проходит тренировка по гражданской обороне. Она приурочена ко Дню гражданской обороны МЧС России, который отмечается 4 октября. Вчерашние звонки о заложенных взрывных устройствах к этой тренировке не имеют никакого отношения.