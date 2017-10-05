К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по «делу ЮКОСа»
Сегодня утром к сотрудникам основанной бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским организации «Открытая Россия» пришли с обысками.
Сегодня утром к сотрудникам основанной бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским организации «Открытая Россия» пришли с обысками.
Они проходят, в частности у главного редактора сайта организации Вероники Куцылло, системного администратора редакции Артема Минича, родителей председателя «Открытой России» Александра Соловьева, менеджера исполнительной дирекции «Открытой России» Нины Алексы и дочери главного редактора Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрея Коняхина пришли с обысками в рамках «дела ЮКОСа». Следственная группа также пришла в офис «Открытой России» на Покровке. Об этом говорится на сайте организации.
Информацию об обыске подтвердил в Twitter и Александр Соловьев.
К 8:00 следователи ушли из квартиры Артема Минича и квартиры родителей Александра Соловьева.
РЕН ТВ опубликовал видео обыска у руководителя проекта «Открытые выборы», исполнительного директора «Открытой России» Валеева. На нем видно, как он лежит на полу с руками за спиной.
Речь идет о возбужденном в 2003 году деле по факту причинения руководством ЮКОСа имущественного ущерба ОАО «Апатит». Это первое «дело ЮКОСа», из которого впоследствии были выделены другие. В частности, по одному из них в 2005 году суд признал виновными в хищениях и уклонении от уплаты налогов бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и его делового партнера Платона Лебедева. Они были приговорены к восьми годам лишения свободы. В 2013 году их помиловали, после чего оба бизнесмена уехали из России.
«Открытая Россия» была учреждена акционерами ЮКОСа в 2001 году и возрождена в 2014 году после освобождения Михаила Ходорковского. Уже через год после возрождения организации туда пришли с обысками. В частности, в декабре 2015 года следственные действия проводились у