К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по «делу ЮКОСа»

Они проходят, в частности у главного редактора сайта организации Вероники Куцылло, системного администратора редакции Артема Минича, родителей председателя «Открытой России» Александра Соловьева, менеджера исполнительной дирекции «Открытой России» Нины Алексы и дочери главного редактора Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрея Коняхина пришли с обысками в рамках «дела ЮКОСа». Следственная группа также пришла в офис «Открытой России» на Покровке. Об этом говорится на сайте организации.

Экс-координатор «Открытой России» Мария Баронова уточнила на своей странице в Facebook, что обыск идет и у бывшего координатора организации, а ныне менеджера московского штаба Алексея Навального Николая Левшица.

Информацию об обыске подтвердил в Twitter и Александр Соловьев.

К 8:00 следователи ушли из квартиры Артема Минича и квартиры родителей Александра Соловьева.

По словам господина Соловьева, во время обыска изъяли телефоны, компьютер, и цифровой фотоаппарат-мыльницу, «на который уже давно никто ничего не снимал».

РЕН ТВ опубликовал видео обыска у руководителя проекта «Открытые выборы», исполнительного директора «Открытой России» Валеева. На нем видно, как он лежит на полу с руками за спиной.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-26493942&id=456245616&hash=7ca97bada36e2d2f&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Речь идет о возбужденном в 2003 году деле по факту причинения руководством ЮКОСа имущественного ущерба ОАО «Апатит». Это первое «дело ЮКОСа», из которого впоследствии были выделены другие. В частности, по одному из них в 2005 году суд признал виновными в хищениях и уклонении от уплаты налогов бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и его делового партнера Платона Лебедева. Они были приговорены к восьми годам лишения свободы. В 2013 году их помиловали, после чего оба бизнесмена уехали из России.